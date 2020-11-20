«الأرصاد الجوية»: استقرار الطقس على مناطق الوسط والجنوب وأمطار على الشمال

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بإن الأجواء الليبية تبقى مغيمة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق الشمال اليوم الجمعة وغدا، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب.

ولفت المركز، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (14-21) م، مع انخفاض ملحوظ في درجات يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، بينما تتراوح ما بين (19-23) م على مناطق الوسط والجنوب.

وأوض أن حالة البحر قليل الإضراب على طول الساحل بينما يكون مضطرب على أقصى الساحل الشرقي.