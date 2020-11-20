في اليوم العالمي للطفل.. منظمة حقوقية: هم أهم الجبهات والمستقبل

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، وفي مقدمتها حقوق الأطفال وحمايتها.

كما دعت اللجنة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى توحيد الجهود في هذا اليوم لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من ليبيا، لافتة إلى أن هناك فرصة أمام الجميع بلا استثناء للعمل من أجل الطفولة.

كما أكدت اللجنة، إن جبهة الطفولة هي أهم الجبهات على الإطلاق فالأطفال هم مستقبل البشرية وامتدادها وتحصينهم وحمايتهم هو تحصين للإنسانية جمعاء.