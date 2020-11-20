وفاة الشاعر الكبير عبدالمولى البغدادي بفيروس كورونا

توفي الشاعر الكبير عبدالمولى البغدادي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما.

ولد عبد المولى محمد البغدادي في 7 مارس من عام 1938، بقرية شط الهنشير بطرابلس ، وعاش والده محمد البغدادي محنة اليتم بعد أسر أبيه وترحيله إلى إيطاليا وترك أولاده لكفالة الأقارب.

وتلقى “عبد المولى” تعليمه الأول في معهد أحمد باشا الديني، حيث نال منه الشهادة الثانوية, ثم حصل على درجة الليسانس من كلية اللغة العربية بمدينة البيضاء عام 1965.

وفي عام 1971 حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر.

ومنذ عودته إلى طرابلس شغل عبد المولى عدة مناصب في التدريس الجامعي وكوكيل التربية ثم أمين لجنتها الشعبية ثم نائب أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

وسافر إلى روما في عام 1981 للعمل في النشر ثم أوفد إلى الحبشة لتدريس اللغة العربية في جامعة أديس بابا إلى أن غادرها في عام 1989.

انتدب أيضا إلى مالطا لتدريس العربية أيضاً وعمل في جامعتها، ويعمل حالياً أستاذاً بقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الفاتح بطرابلس.

شارك في عدة مهرجانلت ومنتديات شعرية وأدبية منها مهرجان الشعر العربي الفرنسي، وعكاظية الشعر العربي بالجزائر سنة 2010، له عدة دواوين شعريه منها مجموعته “على جناح نورس” بالإضافة إلى مجموعة قصائد أخرى متفرقة.

وفي عام 2016، اتفقت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر والسفارة الليبية بالقاهرة، على تكليف الدكتور عبد المولى البغدادي، رئيسا لفراع الرابطة في ليبيا.

عرف بمشاركته الواسعة في الملتقيات والمناشط الأدبية، وخاصة الشعرية منها، وقدرته على كتابة المطولات الشعرية.