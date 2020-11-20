الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.. وارتفاع الموج يصل لـ2.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار مترقة على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب.

وأظهرت نشرة الصيد البحر الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، أن البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طويل الساحل، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و2.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا، غدا، إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر.

– البحر قليل الاضطراب على طول الساحل ويكون خفيف الموج، اليوم، على ساحل زوارة.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول غدا إلى غربية على ساحل الخليج وإلى جنوبية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر، ويصل اليوم إلى 2.50 متر على ساحل درنة وطبرق.

– البحر خفيف إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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