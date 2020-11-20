توحيد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي على رأس إجتماع معيتيق وكاجمان مع الكبير

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق وعضو المجلس عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان أمس الخميس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

اللقاء بحث بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مستجدات جائحة كورونا وسبل مواجهتها والتمويل اللازم لها ودعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الشأن.

كما استعرض اللقاء الأوضاع الاقتصادية وما يمكن القيام به من اجراءات خلال الفترة القادمة للتخفيف من ارتفاع الاسعار ومعالجة التضخم وتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص.

وناقش المجتمعون مستجدات إعداد الترتيبات المالية للسنة 2021 والتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لضمان تنفيذها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية