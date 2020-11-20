التكبالي: ملتقى الحوار السياسي فشل بسبب سياسة جماعة الإخوان الإقصائية التي ترفض الآخر

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، فشل بسبب السياسة الإقصائية لجماعة الإخوان التي ترفض الآخر.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية أن ما وصفها بالأموال التي دفعت بواسطة عضو لجنة الحوار علي دبيبة لشراء الأصوات، هي إحدى العواقب التي جعلت الشعب يشعر بأن هناك خطة ما لإفشال كل شيء

ولفت إلى أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي وصفه بأنه دمر طرابلس وأحرقها يصر على أن يكون رئيسًا للوزراء، ما وضع عراقيل أخرى أمام ملتقى تونس، فضلا عن اختيار الشخصيات التي شاركت في الحوار بطريقة مشكوك في شرعيتها، على حد قوله .

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