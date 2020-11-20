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التكبالي: ملتقى الحوار السياسي فشل بسبب سياسة جماعة الإخوان الإقصائية التي ترفض الآخر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، فشل بسبب السياسة الإقصائية لجماعة الإخوان التي ترفض الآخر.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية أن ما وصفها بالأموال التي دفعت بواسطة عضو لجنة الحوار علي دبيبة لشراء الأصوات، هي إحدى العواقب التي جعلت الشعب يشعر بأن هناك خطة ما لإفشال كل شيء

ولفت إلى أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي  وصفه بأنه دمر طرابلس وأحرقها يصر على أن يكون رئيسًا للوزراء، ما وضع عراقيل أخرى أمام ملتقى تونس، فضلا عن اختيار الشخصيات التي شاركت في الحوار بطريقة مشكوك في شرعيتها، على حد قوله.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • من الغباء وصف الاخوان المفلسين بالمسلمين فتعريف المسلم لاينطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده فهل سلم الناس من لسان الاخوان قنواتهم المسعورة للغريانى فى تركيا ولا من يدهم الارهابية .
    اما صفات المفلسين فتنطبق عليهم تماما
    عن أبو هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ)

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