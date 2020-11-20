ألمانيا: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعني المغادرة وليس إعادة تسميتهم كأفراد تدريب

أكد مندوب ألمانيا في مجلس الأمن الدولي غونتر سوتر، اليوم الخميس، على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، مُشددًا على ضرورة مغادرتهم ليبيا، وليس إعادة تسمية المقاتلين كأفراد تدريب مزعومين.

وقال سوتر في كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي الافتراضي حول ليبيا، إن الطريق لحل الأزمة الليبية في مفترق طرق “تاريخي عظيم”، وذلك في ضوء الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة ومنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، مضيفا أن ذلك سيجلب السلام والاستقرار إلى ليبيا.

وجدد سوتر، ترحب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، داعيًا إلى تنفيذه بشكل سريع وكامل، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الكامل بحظر الأسلحة، والاستمرار في المسار والانخراط في الحوار بهدف ترشيح الحكومة الجديدة سريعا.

وأكد سوتر، أن اتفاق الليبيين يعني أيضًا أن رسالة مجلس الأمن إلى المُفسدين للعملية السياسية، سيكون له عواقب، وأنه من الضروري الاستمرار في تمهيد الطريق نحو الانتخابات، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى دعم الحوار السياسي.

وأشار سوتر إلى الدور الذي لعبته مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي، سيواصل جهوده في تنفيذ حظر الأسلحة من خلال عملية إيريني، على النحو الذي فوضه به مجلس الأمن.

وأعرب سوتر عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار والحوار السياسي واستئناف إنتاج النفط إلى تمهيد الطريق لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وتمكين الاستجابة الفعالة لفيروس كورونا، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

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