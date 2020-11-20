الثني يطلع على أوضاع المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية بمناطق الحكومة الليبية

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس على التقرير المبدئي المعد من قبل اللجنة المشكلة لتقييم عمل المحطات الكهربائية وأبرز احتياجاتها.

اللجنة قدمت خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية تقريرها المبدئي حول أوضاع كافة المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية.

وبينت اللجنة أبرز احتياجات هذه المحطات لإجراء العمرات اللازمة لبعضها وتطوير بعضها الآخر بما يضمن استقرار الشبكة خصوصا خلال فصل الشتاء.

وناقش المجتمعون كافة المتطلبات الواردة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وتقييمها فنيا إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنهاء اللجنة تقريرها النهائي حتى يتسنى لمجلس الوزراء منح الأذونات اللازمة للتعاقد بشأن مشاريع العمرات والإنشاءات.

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