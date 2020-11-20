الثني يطلع على أوضاع المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية بمناطق الحكومة الليبية

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس على التقرير المبدئي المعد من قبل اللجنة المشكلة لتقييم عمل المحطات الكهربائية وأبرز احتياجاتها.
اللجنة قدمت خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية تقريرها المبدئي حول أوضاع كافة المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية.
وبينت اللجنة أبرز احتياجات هذه المحطات لإجراء العمرات اللازمة لبعضها وتطوير بعضها الآخر بما يضمن استقرار الشبكة خصوصا خلال فصل الشتاء.
وناقش المجتمعون كافة المتطلبات الواردة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وتقييمها فنيا إضافة إلى المشاريع المستقبلية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنهاء اللجنة تقريرها النهائي حتى يتسنى لمجلس الوزراء منح الأذونات اللازمة للتعاقد بشأن مشاريع العمرات والإنشاءات.
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