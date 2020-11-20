تطورات الملف الليبي على رأس مباحثات السيسي وجوزيبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب خلاله جوزيبي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الليبية.

فيما أكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

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