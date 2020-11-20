روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لتوريد الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا

ليبيا – دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أمس الخميس إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا ما من شأنه تأجيج الصراع هناك.

نيبينزيا وخلال كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال : “نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا،نحن مقتنعون بأن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع، هذا الأمر يجب أن ينتهي خاصة وأن أي استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالي”.

ووفقاً لنيبينزيا فإن استمرار توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011 يخلق الشروط المسبقة لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

مندوب روسيا الدائم اختتم: “ننطلق من حقيقة أنه في الوضع الحالي الحرج يجب على الدول التي لها نفوذ على الأطراف الليبية تشجيعها على مزيد من خفض التصعيد،ونحن نحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية. وسنواصل إقامتها بطريقة بناءة”.