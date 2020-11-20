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بالاني: الكونغرس الأمريكي سيلغي جميع اتفاقيات الوفاق مع أنقرة عبر مشروع قانون إستقرار ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  علق المحلل السياسي سوران بالاني على تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إستقرار ليبيا في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

بالاني وفي تصريحات خاصة لبرنامج “قيود” الذي يبث على راديو “سبوتنيك” الروسي قال:” هذا القانون سيعاقب أولئك الذين يؤججون الصراع، ويدعمون المرتزقة والميليشيات خاصة تركيا”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن القانون سيتيح للولايات المتحدة القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع كما سيلغي جميع اتفاقيات حكومة الوفاق مع الجهات الخارجية لاسيما مع أنقرة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لاتوجد اصلا اتفاقات بين ليبيا وتركيا فهى من جانب واحد وهو تركيا ولم يستوفى الشروط بموافقة المجلس الرئاسى مجتمعا ثم البرلمان الليبى وبالتالى فهو مزور كشهاة اردوغان الجامعية التى قدمها للترشح للانتخابات الرئاسية بدلا من الدبلوم مؤهله الحقيقى

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