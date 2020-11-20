بالاني: الكونغرس الأمريكي سيلغي جميع اتفاقيات الوفاق مع أنقرة عبر مشروع قانون إستقرار ليبيا

ليبيا – علق المحلل السياسي سوران بالاني على تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إستقرار ليبيا في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

بالاني وفي تصريحات خاصة لبرنامج “قيود” الذي يبث على راديو “سبوتنيك” الروسي قال:” هذا القانون سيعاقب أولئك الذين يؤججون الصراع، ويدعمون المرتزقة والميليشيات خاصة تركيا”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن القانون سيتيح للولايات المتحدة القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع كما سيلغي جميع اتفاقيات حكومة الوفاق مع الجهات الخارجية لاسيما مع أنقرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية