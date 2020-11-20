“مكافحة الأمراض”: 802 إصابة جديدة بـ “كورونا” وشفاء 794 ووفاة 6

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 794 حالة ووفاة 6.

جاء ذلك عبر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (255)، على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع “فيسبوك”.

وأوضح “المركزالوطني” في منشوره أنه استلم عدد (5389) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2350) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (803) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (287) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (135) عينة – مختبر فرع المركز زواره عدد (1) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (78) عينة – المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (53) عينة – مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (48) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (139) عينة – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (6) عينات – مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (138) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (61) عينة).

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي:

– عدد (4587) عينة سالبة

– عدد (802) عينة موجبة ( 610 جديدة + 192 مخالطة )

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1. طرابلس

عدد 280 حالة جديدة

عدد 69 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 140 حالة جديدة

3.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

4.زليتن

عدد 40 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

5.مصراتة

عدد 58 حالة مخالطة

6.قصر الاخيار

عدد 17 حالة جديدة

7.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 12 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.الماية

عدد 2 حالة جديدة

11.الزنتان

عدد 3 حالة مخالطة

12.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 6 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

14.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

15.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

16.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

17.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

18.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

19.ترهونة

عدد 12 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

20.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

21.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

22.زواره

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

23.السبيعة

عدد 11 حالة جديدة

24.جادو

عدد 9 حالة جديدة

25.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

27.اجدابيا

عدد 1 حالة مخالطة

28.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

29.الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

30.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

31.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

32.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

33.الزاوية المركز

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

34.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

وبينت أن تفاصيــــل الـ (794) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 527 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الزاوية الجنوب

3.عدد 9 حالات في صرمان

4.عدد 7 حالات في غريان

5.عدد 14 حالة في نالوت

6.عدد 4 حالات في القره بوللي

7.عدد 23 حالة في صبراته

8.عدد 101 حالة في مصراته

9.عدد 70 حالة في زواره

10.عدد 21 حالة في زليتن

11.عدد 13 حالة في الزنتان

وتفاصيــــــل الــ (6) حالة الوفاة:

1.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

2.عدد 2 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في درج

4.عدد 1 حالة في غريان

5.عدد 1 حالة في زليتن

وأوضح المركز الوطني أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 76808 ، والحالات النشطة 28153 ، والمتعافين 47587، والوفيات 1068.