«باشاغا» مغردا: عقدت لقاءً مثمرا مع وزيرة الدفاع الفرنسية

قال وزير الداخية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إنه عقد لقاءً مثمرا اليوم الجمعة مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي.

وأضاف فتحي باشاغا، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بما يعزز استقرار البلدين والمنطقة ككل، على حد زعمه.

وكان وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” “فتحي باشاغا” قد زار باريس، أمس الخميس، والتقى وزيري الخارجية والداخلية الفرنسيين.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، أن “باشاغا” بحث سبل تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين.

وخلال لقاء باشاغا، بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، طلب فيه الأول، تعزيز التعاون الأمني، وبالأخص في مجالات التدريب وأمن الحدود والسواحل.

وقال فتحي باشاغا:” اتفقنا على تدريب قوة نخبة شرطية ليبية بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية، وتدريب عناصر أخرى في مجال كشف تزوير الوثائق التعريفية”، على حد زعمه.

وادعى:” اتفقنا أيضا على التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل، عبر إمدادنا بالتقنيات والمعدات اللازمة لذلك”.