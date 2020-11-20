بعد توقفها لنحو عام.. استئناف رحلات الإجلاء من ليبيا إلى رواندا

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة مكونة من 79 لاجئًا وطالب لجوء من ليبيا إلى برّ الأمان في رواندا، عبر مركز العبور الطارئ.

وتعد هذه هي الرحلة الأولى إلى رواندا منذ قرابة عامل كامل. حيث كانت رحلات الإجلاء من ليبيا إلى رواندا قد عُلّقت بسبب إغلاق الحدود في أنحاء العالم والقيود المفروضة على الحركة بسبب جائحة كوفيد-19.

وانطلقت الرحلة الأولى بعد ظهر أمس الخميس، من العاصمة طرابلس، حاملةً اللاجئين إلى بر الأمان في مطار كيغالي الدولي، وضمت المجموعة رجالاً ونساء وأطفالاً من إريتريا والسودان والصومال.

وأعربت المفوضية عن امتنانها لدعم السلطات الليبية في تسهيل الإجراءات التي أدت إلى هذه الرحلة التي طال انتظارها.

ومع هذا الإجلاء الأخير، يبلغ عدد اللاجئين من الفئات المستضعفة الذين تم إخراجهم من ليبيا هذا العام 581 شخصاً، بما في ذلك 221 عن طريق إعادة التوطين.