ليبيا الان

باشاغا يبحث تعزيز العمل الأمني مع فرنسا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية منها مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة رسمية يجريها وزير الداخلية والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس في إطار الرفع من إمكانيات وقدرات وزارة الداخلية وتوفير أحدث الإمكانيات وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك