باشاغا يبحث تعزيز العمل الأمني مع فرنسا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية منها مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة رسمية يجريها وزير الداخلية والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس في إطار الرفع من إمكانيات وقدرات وزارة الداخلية وتوفير أحدث الإمكانيات وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.