محاولات الإخوان لشراء الذمم تثير المخاوف من إفشال الحوار الليبي

أبدى مراقبون قلقهم من فشل الحوار الوطني الليبي الذي تستعد أطراف الحوار لاستئنافه يوم الاثنين المقبل، بسبب رغبة الإخوان في السيطرة على المشهد وشراء الذمم تحت غطاء من بعثة الأمم المتحدة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز: إنّ الاجتماع الذي سينعقد بتقنية الفيديو، الإثنين المقبل، سيناقش صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد وتشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام القادم .

من جانبه أفادت مصادر صحفية بأن هناك شكوكا واتهامات لأطراف مقربة من ”الإخوان“ بالسعي إلى تحويل وجهة الحوار عبر دفع رشاوى واستخدام المال السياسي الفاسد للسيطرة على المشهد في المرحلة القادمة، بحسب تعبيرها .

وأضافت المصادر، أنّ مؤتمر الحوار في تونس شهد محاولات من هذه الأطراف لشراء ذمم المشاركين في الحوار من أجل ضمان تموقع جيّد لها في المشهد الليبي القادم، وأنّ تلك المحاولات كانت من بين الأسباب التي أفضت إلى فشل مؤتمر الحوار.

وأكدت المصادر وجود مخاوف حقيقية لدى فئات واسعة من الليبيين من إعادة إنتاج حكومة ”الوفاق“، لا سيما أنّ من بين الأسماء التي يتردد ترشيحها لمنصب رئاسة الحكومة القادمة فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة ، الذي يحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة ومن الأتراك والأمريكيين .

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