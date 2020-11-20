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الوطني للأرصاد الجوية: استقرار الطقس على مناطق الوسط والجنوب وأمطار على الشمال

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 20 نوفمبر 2020 (وال) – أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بإن الأجواء الليبية تبقى مغيمة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق الشمال اليوم الجمعة وغدا، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب.

ولفت المركز، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (14-21) م، مع انخفاض ملحوظ في درجات يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، بينما تتراوح ما بين (19-23) م على مناطق الوسط والجنوب.

وأوض أن حالة البحر قليل الإضراب على طول الساحل بينما يكون مضطرب على أقصى الساحل الشرقي. (وال – البيضاء) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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