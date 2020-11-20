أكثر من 800 إصابة بكورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و6 وفيات جديدة.

وكشف تحديث الوضع الوبائي الصادر عن المركز أن الإصابات للحالات الجديدة بالفيروس كانت 610 جديدة في حين كانت 192 إصابة لحالات مخالطة لمصابين سابقين، لترفع هذه الأعداد إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 76808 إصابات.

وتوزعت حالات الوفاة التي رصدها المركز اليوم على عدة مدن ليبية، فقد سجلت ترهونة وفاتين، في حين تم تسجيل وفاة واحدة في من الزاوية الجنوب وغريان وزليتن، لترتفع بذلك أعداد ضحايا الفيروس في ليبيا إلى 1068.

وأكد المركز في بيانه الصادر اليوم تعافي 794 مصابا، ليرفع ذلك إجمالي المتعافين من الفيروس في ليبيا إلى 47587 ويقلل من جهة أخرى من أعداد الحالات النشطة حيث بلغت 28153 حالة.

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