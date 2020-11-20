ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

20 November, 2020

نظمت مبادرة التغيير السلمي ( بي سي أي ) التي تعمل على بناء السلام والتنمية المحلية في البلديات ورشة عمل ببيت ثقافة الجفرة في مدينة هون حول الشراكة المجتمعية استهدفت المؤسسات الاهلية بالجفرة .



تركزت محاور الورشة على المشاركة وفئات المجتمع والعلاقة بين كافة الفئات ( العلاقة الافقية ) وكذلك العلاقة بين فئات المجتمع والسلطة المحلية وما يشوبها من توتر وفقدان المجتمع في المؤسسات الرسمية المحلية وما يسببه من انعدام السلم داخل المجتمع المحلي .



كما تناولت ورشة العمل كيفية وضع خطة المشاركة لكافة الفئات والتواصل في ظل جائحة كورونا وما سببته من انقطاع في التواصل داخل المجتمع وتاثيرها على العلاقات بين الافراد والجهات المحلية .