«اللواء المسماري» يحذر من صفحات تنتحل اسمه للتشويش على النتائج الجيدة للجنة «5+5»

وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سير مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ بـ”الجيدة”.

“المسماري” حذر في بيان مقتضب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة، والتأثير على سير عملها.

وكتب “المسماري” قائلاً: “الساده المتابعين الكرام.. أرجو من حضراتكم الإنتباه والابلاغ عن هذه الصفحات المزوره والتي تحمل إسمي وتبث أخبار كاذبة ووهميه الغرض منها بث الفتنه والفرقه والتشويش علي النتائج الجيده التي توصلت إليها اللجنة العسكرية 5+5”.