وزير خارجية إيطاليا: يجب حماية المفاوضات الليبية من التدخلات الخارجية

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو باعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة، من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت وكالة أنباء أكي إن دي مايو أجرى مكالمة هاتفية مساء أمس الخميس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأكد الوزير الإيطالي “دعم بلاده الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مثمنا “التنسيق الفعال والدور القيادي” من جانب ويليامز، بهذا الصدد.

كما أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن الأمل بأن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت راية وساطة الأمم المتحدة وعملية برلين و”تجنب مبادرات موازية من شأنها إضعاف هذا الإطار المرجعي”، مشددا على “ضرورة حماية الفضاء التفاوضي الليبي من التدخلات الأجنبية والداخلية”.

كما رحب دي مايو بـ”التطورات الأخيرة في المجالين العسكري والأمني ​​داخل اللجنة العسكرية المشتركة ولا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب” مما يسمى بـ “مثلث سرت”.

كما ثمن دي مايو التطورات الإيجابية في المجال الاقتصادي بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، معرباً عن أمله في “إحراز تقدم في إصلاح وتوحيد حرس المنشآت البترولية لحماية المواقع النفطية” الليبية.