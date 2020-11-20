ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفارة |

20 November, 2020

أكدت الشركة العامة للكهرباء في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، استمرار عمليات تخريب شبكة الكهرباء و سرقة أسلاكها ما يلحق ضررا بالغا بها و يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عديد المناطق.

و قد تم سرقة أسلاك مسافة 1650متر بإدارة توزيع الجفارة على خط التمالي فرعية الرفايفية، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع. و تواصل الشركة مناشدة القوات الأمنية التدخل للحد من هذه العمليات التخريبية.