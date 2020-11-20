“السائح”: نترقب قرارًا من “الرئاسي” بـ 50 مليون لتغطية الانتخابات

أعرب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن أمله في تحصين المبالغ المخصصة لتغطية انتخابات 24 ديسمبر، ضد ما وصفه بـ “عبث الأجندات السياسية” والقوانين المالية “البائدة”.

وأشار “السائح” في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، إلى أنهم يترقبون صدور قرار بتخصيص “50 مليون د.ل” لتغطية الانتخابات، والذي قال “السائح” إنه جاء بعد مناقشات وصفها بـ “الماراثونية” مع المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن “السائح”، قد أوصى في مداخلة مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات.

وأوضح أن المفوضية تحتاج إلى 90 يومًا لترتيب بيتها الداخلي بسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة “الوفاق الوطني”، مشددًا على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

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