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«النعمي»: زيارة «باشاغا» لفرنسا أقرب للانتحار السياسي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية بما يعرف “حكومة الإنقاذ” فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” على خلفية زيارته الأخيرة إلى فرنسا، واصفاً إياها بـ”الشطحات” و”الانتحار” وفق توصيفه.

“النعمي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “زيارة باشاغا الى فرنسا وتوقيع اتفاقية امنية معها في الوقت الذي تنشط فيه الساحات العربية والاسلامية بالاستنكار والتنديد بالمواقف العنصرية والمعادية للاسلام للرئيس والحكومة الفرنسية هي تصرف متهور وغير محسوب من الوزير. ويدل على ارتجالية وقصر نظر وغلبة الحسابات الشخصية على المسؤولية الوطنية والقيم والثوابت الاخلاقية.لذلك فهي اقرب للانتحار السياسي” على حد تعبيره.

أضاف “النعمي” قائلاً: ” يبدو أن باشاغا اتخذ قراره بناءا على فرضية أن الرأي العام الليبي لم يعد له أي دور في معادلات السلطة، وأن كل الأوراق اصبحت بيد الاطراف الدولية وهذا وهم كبير وقع فيه غيره من القادة فقدوا على إثره عروشهم. لقد قضى الوزير على كل فرصه في لعب دور يذكر في السياسة الليبية في المرحلة القادمة. يدرك باشاغا أن الحوار السياسي في تونس وصل إلى طريق مسدود. وأن السراج على وشك تكليف رئيس حكومة من جانبه لإدارة الجانب التنفيدي بالتوافق مع عقيلة صالح الذي قد يرضى من الغنيمة بالاياب والبقاء في منصبه كرئيس للبرلمان. أما باشاغا بزيارته إلى فرنسا فقد أقصى نفسه عن القطيع” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ماحدث فى فرنسا من اساءة لرسول الله اقل بكثير من اساءة كلاب المرشد العام الاخوانى حينما يقولون الرسول قدوتنا بينما يسفكون الدماء ويفسدون فى الارض فتخيل عندما يرى الفرنسبون مجرم حرب مثل اردوغان منافق يتنفس الكذب ويسفك الدماء فى كل مكان ويدعى انه خليفة المسلمين فماذا تتوقع ان يرسم الغرب عن الاسلام وعن رسولنا الكربم الصادق الامين فالقصور منا اننا لم نوضح لهم ان الاخوان هم سفهاء المسلمين وخوارج العصر شر خلق الله وان رسول الله قال لو ادركتهم قتل عاد .
    اماكلاب المرشد الاعلى الايرانى فرايت قنوات لهم تنهش عرض رسول الله وتسب زوجته ام المؤمنين عائشة وتتهمها بالفاحشة رغم وجود ايات قرانية تبرئها من الافك اتفووووووه على كلاب المرشد الاعلى الشيطان خامينائى وكل من يتعاون معه

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