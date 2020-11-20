حملة مكافحة الحشرات بمشروع الفرجان الزراعي بسوكنة

بدأت بمشروع الفرجان الزراعي بمدينة سوكنة بالجفرة حملة رش المبيدات الحشرية للمستنقعات والبرك المائية للقضاء على الحشرات الناقلة للامراض التي ينظمها مكتب الصحة الحيوانية بالجفرة وتستمر لعدة ايام .

وقال مدير مكتب الصحة الحيوانية ان برك المياه والمستنقعات هذه تكونت بسبب طفح مياه الصرف الصحي وهطول الامطار مؤخرا مما تسبب في انتشار الحشرات الضارة الناقلة للامراض الامر الذي ادى خلال الفترة الماضية الى نفوق اعداد كبيرة من الماشية .

واشار الى عدم توفر الامصال واللقاحات العلاجية لامراض الحيوانات بالوحدات البيطرية في الجفرة وارتفاع اسعارها بالسوق السوداء مع عدم مقدرة المربين على شرائها لانعدام السيولة بالمصارف منذ عدة اشهر .