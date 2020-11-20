“السعيدي” لـ” ليبيا 24″: مخرجات حوارات تونس لن ترى أي نجاح

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب علي السعيد، عدم استغرابه من فشل الأطراف المجتمعة في منتجع قمرت في تونس في الوصول لحل نهائي للأزمة الليبية.

وقال السعيدي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن ” مخرجات حوارات تونس لن ترى أي نجاح”، معتبرا أن السبب هو سوء إدارة الجلسات و الهروب إلى الأمام من اجل إطالة أمد الأزمة .

وأفاد السعيدي، بأن البعثة كان لديها جدول أعمال لكنها لم تلتزم به وانتقلت للحديث عن مقر الحكومة الذي يجب أن يكون بعيد عن المليشيات لتتخذ القرارات بالمستشارين وليس بالبندقية كما هو موجود في طرابلس .

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