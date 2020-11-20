شباب الجبل الأخضر يدعمون تولي “صالح” لرئاسة المجلس الرئاسي المرتقب

أكدت المنظمات الشبابية والاتحادات الطلابية بمنطقة الجبل الأخضر، في بيان لها، دعمها لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي؛ مطالبين البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بتطبيق العقوبات على كل من استخدم المال السياسي بالحوار المنعقد في تونس.

يشار إلى أن 60 عضوًا مشاركًا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، كانوا قد أصدروا بيانًا في وقت سابق، بشأن ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن “مزاعم جادة” حول وجود ممارسات فساد واستخدام المال السياسي في عملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وأن هناك تحقيقا يجري في هذا .

وطالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن تكون إجراءات التحقيق في هذه المزاعم على أعلى درجة من الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد.

وشددوا على ضرورة أن تقوم البعثة بـ”تعليق عضوية جميع من تناولتهم المزاعم الجادة المذكورة، كإجراء وقتي جرى العرف على اتباعه عند وجود مزاعم جادة على هذه الشاكلة”.

وأشاروا إلى أن مصير مصداقية الحوار وجديته ومخرجاته، ومصداقية العملية السياسية، سيتوقف على جدية التحقيقات.

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