ليبيا الان

تسجيل 802 إصابة جديدة بكورونا و794 حالة شفاء

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثمانمئة وإصابتين بكورونا الخميس، من أصل خمسة آلاف وثلاثمئة وتسع وثمانين عينة، وأضاف المركز في بيانه رقم مئتين وخمسة وخمسين المتعلق بالتحديث الوبائي اليومي للبلاد، أن حالات الشفاء المسجلة أمس بلغت سبعمئة وأربعا وتسعين، أما الوفيات فهي ست حالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك