تسجيل 802 إصابة جديدة بكورونا و794 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثمانمئة وإصابتين بكورونا الخميس، من أصل خمسة آلاف وثلاثمئة وتسع وثمانين عينة، وأضاف المركز في بيانه رقم مئتين وخمسة وخمسين المتعلق بالتحديث الوبائي اليومي للبلاد، أن حالات الشفاء المسجلة أمس بلغت سبعمئة وأربعا وتسعين، أما الوفيات فهي ست حالات.

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