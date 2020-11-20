ترحب إيطالي بنتائج حوار تونس

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي مجددا دعم بلاده لأي حوار داخلي بين الليبيين.

وجاء الموقف الإيطالي خلال مكالمة أجراها دي مايو مع ستيفاني وليامز، مؤكدا فيها أهمية أن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت وساطة الأمم المتحدة ومخرجات برلين وتجنب المبادرات الموازية التي تضعف الإطار المرجعي، كما شدد الوزير الإيطالي على ضرورة حماية المفاوضات من التدخلات الأجنبية والداخلية.

وأشاد دي مايو بالتطورات الأخيرة في المجالين العسكري والأمني والاقتصادي بإعادة فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب، مثمنا خطوة استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتوحيد حرس المنشآت النفطية.

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