الفيتوري: سأكشف بالأسماء من يسعى لعرقلة استئناف قضية المقرحي والوفاق رفضت تحمل أعباء الدفاع

قال الكاتب الصحفي المستقل، مصطفى الفيتوري، إنه سيكشف في وقت لاحق الأسماء الذين حاولوا ومازالوا يحاولون عرقلة استئناف وإفشال الدفاع عن عبد الباسط المقرحي، مع معرفتهم أن القضية مضمونة النتيجة وهي إسقاط الحكم.

وأوضح الفيتوري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة رفضت الإيفاء بالتزامها القانوني الذي يجبرها على تحمل أعباء الدفاع عن أي ليبي يواجه مشاكل قانونية في الخارج، مبينا أن النظام الدكتاتوري السابق افتتح قنصلية خاصة في أسكتلندا لترعى الراحل المقرحي وأسرته إبان فترة سجنه وإلى أن أسقط استئنافه الأول نتيجة مرضه.

وأضاف الفيتوري أنه سيبن لماذا يريد بعض المنحازين إلى الشيطان ضد بلدهم السكوت على حق المقرحي وليبيا بأسرها؟ ولماذا يريدون طمس الحقيقة؟

وكشف الفيتوري، معلومات جديدة، مضيفا أنه أرسلها لصالح فريق الدفاع، لكي تساعد في قضية المقرحي التي ستنطلق مرافعتها أمام المحكمة العليا يوم 24 من الشهر الجاري.

وأوضح الفيتوري، أنه يعمل في هذه القضية من منطلق إيمانه ككل ليبي براءة ليبيا والمقرحي والقذافي رحمهم الله، موضحا أن هذا هو الذي دفعه إلى جانب اعتقاده الراسخ بأن هذه قضية وطنية لا علاقة لها بأي أيدلوجيا أو صراع سياسي ولا فبراير ولا سبتمبر، بل هذا شأن ليبي صرف.

وذكر الفيتوري أن فريق الدفاع أصدر بيانا صحفيا شرح فيه بعض الجوانب الفنية للقضية، وآليات عمل المحكمة وكل الجلسات ستتم عبر الفيديو بسبب الوباء والمفترض توفر إمكانية متابعتها عبر الإنترن.

وأضاف الفيتوري أنه سينطلق بداية من اليوم الجمعة جمع التبرعات لتغطية بعض المصاريف الإضافية التي يتحملها مكتب محاماة الدفاع ورئيسه عامر أنور.

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