البدء في إجراء عمليات القسطرة بمستشفى ابن سينا في سرت

بعد أن كان يضطر أبناء مدينة سرت للسفر إلى خارج المدينة لإجراء عمليات القسطرة، صار اليوم بإمكانهم إجراء تلك العمليات في مستشفى ابن سينا في سرت.

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