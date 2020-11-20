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البدء في إجراء عمليات القسطرة بمستشفى ابن سينا في سرت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد أن كان يضطر أبناء مدينة سرت للسفر إلى خارج المدينة لإجراء عمليات القسطرة، صار اليوم بإمكانهم إجراء تلك العمليات في مستشفى ابن سينا في سرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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