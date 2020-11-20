الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة في الملف الليبي

أبدى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد التكتل الأوروبي للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حلّ للنزاع الليبي.

وقال “بوريل” في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الدول الأوروبية، إن الاتحاد يعمل مع الأمم المتحدة لاستمرار احترام وقف إطلاق النار، ودعم العملية السياسية، فيما لم يشر إلى إرسال بعثة لمراقبة وقف النار، مكتفيًا بالقول إنهم لم يصلوا إلى هذا الحد بعد.

وأكد المسؤول الأوروبي أن عملية “إيريني الأوروبية لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، مستمرة في مهامها، وهي جزء من الجهود الدولية المبذولة لحلّ الصراع في ليبيا.

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