طرابلس: الاستعداد لإعادة افتتاح قسم الإسعاف الطوارئ بمستشفى الحروق

تفقّد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة “الوفاق، أعمال الصيانة والتجهيزات بمستشفى جراحة الحروق في طرابلس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لافتتاح قسم الإسعاف والطوارئ، ضمن مشاريع وزارة الصحة بصيانة عدد من الأقسام بالمستشفى، وتطوير وتحديث غرف العمليات الجراحية، نظرًا لأهميته لكونه المستشفى الوحيد المتخصص في ليبيا لجراحة الحروق والتجميل؛ الأمر الذي يجعله بحاجة إلى التطوير والتوسعة لتقديم خدمات أفضل واستيعاب عدد المترددين من كافة المدن الليبية.

وخلّفت سنوات الصراع الطويلة في ليبيا نظام رعاية صحية يكافح للاستمرار، بعد أن أثقلته الأعباء التي تسببت بإغلاق العديد من المرافق الصحية.

وحدّ هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي من إمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الذين يواجهون التحديات الناجمة عن الصراع المحتدم ، فهم يعانون من افتقارهم لأبسط الخدمات الصحية التي تدهور حالها اليومي بشكل كبير نتيجة هذا الصراع، الذي زادت من تداعياته جائحة “كورونا” التي باتت تنتشر بشكل واسع في البلاد.

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