حملة تطعيم في المرج ضد الإنفلونزا الموسمية

تستمر حملة التطعيم الوطنية من الإنفلونزا الموسمية التي أطلقها مركز مكافحة الأمراض، وفي كل يوم يتوافد المواطنون من الفئات المستهدفة إلى العيادات الصحية لتلقي الطعوم، وكان هذا الحال بعيادة الشهيد أحمد الغرياني التابعة لإدارة الخدمات الصحية في المرج.

وتستهدف الحملة فئات العاملين الصحيين، والنساء الحوامل، وكبار السن من 60 عاما فما فوق، إضافة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والقلب، والجهاز العصبي، وجهاز الدوران والكلى.

لقاح بي سي جي والإنفلونزا الموسمية متوفر في المرافق الصحية في مختلف البلديات والمناطق، والهدف تحصين المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بهذه الفيروسات في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا.

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