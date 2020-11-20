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الزنتان.. روّاد الأعمال يتنافسون بالأفكار والابتكارات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في قاعة جامعة الزنتان، المسابقة المفتوحة الأولى في مجال ريادة الأعمال والتي ضمت عددا من الشباب المبدعين بالأفكار والابتكارات في شتى المجالات.

وكانت التطبيقات الرائدة والأفكار المبدعة حوصلة العصف الذهني الذي بذله الشباب في شتى المجالات للمشاركة في المسابقة المفتوحة التي أقيمت بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمهتمة بهذا التنافس.

وتم في الحفل عرض بعض التطبيقات التي تحمل في مضمونها أفكارا وابتكارات من شأنها توفير الوقت والجهد للمواطنين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في المسابقة على أمل الدفع بهم للاستمرار في الابتكار وطرح الأفكار مستقبلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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