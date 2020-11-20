الثني يبحث أوضاع بلدية البيضاء مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني أوضاع بلدية البيضاء وسير العمل بها، وذلك خلال استقباله أمس عضو مجلس النواب عن الدائرة عبد المطلب ثابت، وناقش الاجتماع أبرز احتياجات البلدية، وعلى رأسها احتياجات مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة.
وخلال الاجتماع قرر الثني اعتماد مركز للكلى بمستشفى الثورة التعليمي، كما اطلع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات من البنزين والديزل والكيروسين، مؤكدا ضرورة العمل على حل هذه المشاكل في أسرع وقت.
الاجتماع بحث أيضا استعدادات البلدية لفصل الشتاء وآليات تقديم المساعدات للمواطنين.
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