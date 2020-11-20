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النعمي: زيارة باشاغا لفرنسا تصرف “متهور وغير محسوب”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وصف الباحث السياسي، عبد الحميد النعمي، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة الأخيرة إلى فرنسا، بـ”الشطحات” و”الانتحار”، بحسب تعبيره.

وقال النعمي، إن زيارة باشاغا إلى فرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها في الوقت الذي تنشط فيه الساحات العربية والإسلامية بالاستنكار والتنديد بالمواقف العنصرية والمعادية للإسلام للرئيس والحكومة الفرنسية، تصرف متهور وغير محسوب من باشاغا.

وأكد النعمي، أنه يبدو أن باشاغا اتخذ قراره بناءً على فرضية أن الرأي العام الليبي لم يعد له أي دور في معادلات السلطة، وأن كل الأوراق أصبحت بيد الأطراف الدولية وهذا وهم كبير، معتبرا أن باشاغا قضى على كل فرصه في لعب دور يذكر في السياسة الليبية في المرحلة القادمة، وأنه يدرك أن الحوار السياسي في تونس وصل إلى طريق مسدود.

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قناة ليبيا 24

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  • لا يوجد تنديد الان – يوجد تحرك ورد فعل فعلي من بعض الدول العربية والأجنبية بخصوص التهور الفرنسي في السخرية من الرسل. والانبياء واوضحت بعض المراسلات ام السخرية طالت المسيح والرسول محمد – وحرق كتاب القران والانجيل –
    وقفل المدارس الاسلامية لتعليم اللغة العربية – ومحاولة مصادرة امًوال المسلمين بتعاون لبناني –
    وعلى ذلك بعض الدول قامت بمصادرة امًوال الشركات الفرنسية وإقفالها – وإقفال المدارس الفرنسية والمحلات التجارية الفرنسية ومصادرة اموالهم – ومنع اي مواطن او مواطنة فرنسية من السفر بواسطة الطيران ومصادرة السفن والسيارات وإقفال المكاتب ومحلات الزينة والتجميل – ومنع الكتب الفرنسية من المكتبات والمراكز الثقافية -من الدول الداعمة للموقف الاسلامي بسبب التهور الفرنسي بالسخرية من الأديان السماوية .

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  • أوضحت منظمة ضد قتل الحيونات البرية – واستخدام جلودها واوبارها في الأزياء – ان هناك حيوانات برية ستنقرض خلال هذا العام 2021-
    منها :
    الثعلب الأحمر –
    الذءاب الرمادية –
    الدب البني –
    الارانب البرية –
    الطبي الأحمر –
    الظبي الرمادي –
    التمساح الأفريقي –
    الفيل الأزرق –
    وحيد القرن البني –
    انواع من الصقور والنسور –
    الزراف –
    الفهود – والاسود الحمراء .
    ثعلب الصحراء والنمور –
    وهذا يسبب الصيد والاقتناء الغير شرعي وخلع القرون والأنياب واستخراج الأمصال من بعض المنظمات الفرنسية والايطالية .
    وتم نشر صور الحيونات المقتولة في بعض المدارس والمعاهد .

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