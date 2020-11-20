النعمي: زيارة باشاغا لفرنسا تصرف “متهور وغير محسوب”

وصف الباحث السياسي، عبد الحميد النعمي، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة الأخيرة إلى فرنسا، بـ”الشطحات” و”الانتحار”، بحسب تعبيره.

وقال النعمي، إن زيارة باشاغا إلى فرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها في الوقت الذي تنشط فيه الساحات العربية والإسلامية بالاستنكار والتنديد بالمواقف العنصرية والمعادية للإسلام للرئيس والحكومة الفرنسية، تصرف متهور وغير محسوب من باشاغا.

وأكد النعمي، أنه يبدو أن باشاغا اتخذ قراره بناءً على فرضية أن الرأي العام الليبي لم يعد له أي دور في معادلات السلطة، وأن كل الأوراق أصبحت بيد الأطراف الدولية وهذا وهم كبير، معتبرا أن باشاغا قضى على كل فرصه في لعب دور يذكر في السياسة الليبية في المرحلة القادمة، وأنه يدرك أن الحوار السياسي في تونس وصل إلى طريق مسدود.

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