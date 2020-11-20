دورات تدريبية حول الأفلام القصيرة في مدينة سبها

تواصل منظمة أثر للحوار والمناظرة بسبها تنفيذ مجموعة دورات تدريبية حول صناعة المحتوى السينمائي والأفلام القصيرة ضمن مشروع “أيقونة”، الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

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