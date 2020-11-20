حكومة الوفاق تنعى الشاعر عبدالمولى البغدادي

نعت حكومة الوفاق الوطني ،مساء الجمعة ،الأديب و الشاعر الكبير عبد المولى البغدادي الذي وافاه الأجل المحتوم عن عمر يناهز 82 عاما ،بعد صراع مع فيروس كورونا ،وبعد مسيرة حافلة من العطاء و خدمة الوطن.

وقال بيان لحكومة الوفاق ،إن الوطن قد خسر رمزا من رموز الوطنية و الاعتدال و التسامح ،و علم من أعلام الأدب و الثقافة ،شاعر كبير ساهم بشعره في تشكيل الوجدان الوطني ،وتقّمدمت حكومة الوفاق بأحر التعازي لأسرة الفقيد و أحبائه.

وولد عبد المولى محمد البغدادي في 7 مارس من عام 1938، بقرية شط الهنشير بطرابلس ، وعاش والده محمد البغدادي محنة اليتم بعد أسر أوالده وترحيله إلى إيطاليا وترك أولاده لكفالة الأقارب.

وتلقى “عبد المولى” تعليمه الأول في معهد أحمد باشا الديني، حيث نال منه الشهادة الثانوية, ثم حصل على درجة الليسانس من كلية اللغة العربية بمدينة البيضاء عام 1965.

وفي عام 1971 حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر.

ومنذ عودته إلى طرابلس شغل عبد المولى عدة مناصب في التدريس الجامعي وكوكيل التربية ثم أمين لجنتها الشعبية ثم نائب أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

وسافر إلى روما في عام 1981 للعمل في النشر ثم أوفد إلى الحبشة لتدريس اللغة العربية في جامعة أديس بابا إلى أن غادرها في عام 1989.

وشارك في عدة مهرجانات ومنتديات شعرية وأدبية منها مهرجان الشعر العربي الفرنسي، وعكاظية الشعر العربي بالجزائر سنة 2010، له عدة دواوين شعريه منها مجموعته “على جناح نورس” بالإضافة إلى مجموعة قصائد أخرى متفرقة.