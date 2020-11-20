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الشريف: أي شخص سيعرقل الحوار سيرتبط اسمه بشكل رسمي بالقائمة السوداء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رئيس مركز دلباك للأبحاث والدراسات، محمد أبو راس الشريف، أن القائمة السوداء لمعرقلي السلام في ليبيا تم إعدادها منذ فترة، وأنها ستشهد عددا كبيرا من الذين يعرقلون العملية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، باعتبار أن الموضوع أصبح مرتبطا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وكشف الشريف،  أن القائمة ليست جاهزة الآن وتم تنحية أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية، مثل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عند بداية الحوارات، ما يعتبر دلالة على أن أي شخص سيعرقل الحوار سيرتبط اسمه بشكل رسمي بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أن أحد المطلوبين الدوليين وهو صلاح بادي، قائد ميليشيا الصمود، ربما يتم التشديد على العقوبات المفروضة عليه، باعتبار أنه خرج بأكثر من تصريح ضد الحوار وأيضا كثيرين من قادة المليشيات.

وأوضح الشريف أن أحد فقرات قانون استقرار ليبيا تضمنت فرض عقوبات أمريكية على المعرقلين الدوليين، وهي دول بعينها أو شخصيات تراها البعثة أنهم سيشاركون في عرقلة أي حوار وتم تحديد سقف زمني لتلك الفترة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • اذا كان المدعو المجرم صلاح بادي حرا طليقا ويعبث هنا وهناك وهو بين ايديكم ولم تقبضوا عليه ..!!!
    فكيف يكون مطلوب دولي ..!!!
    – وحتى المدعو فتحي باش اغا الذي يحضر الفرنسيين العمل في الامن الليبي – مع شكاوي المواطنين بالسطو المسلح على ديارهم وابناءهم وبناتهم ومزارعهم من قوات الامن الداخلي الذي ينفذ اجندات خارجية وسرقة المواطنين بدون أي عقاب او رادع قانوني ..،!!!
    بلاغات بسرقة ذهب المواطنين والمواطنات من بيوتهم – وبيعها في السوق السوداء داخل حارات اليهود ….!!!!
    والشرطة العسكرية والامن الجناءي واقف وقفة المتفرجين على كل هذه الأحداث والجرائم – لماذا ام يتم التحقيق مع تجار الذهب في المحلات والتبليغ عن اي مسروقات يتم بيعها داخل الحارات ومحلات الذهب – !!!’ في غياب القانون .
    كل هذا تقصير وعدم المبالاة عن اي جريمة تحدث في الوسط الليبي .

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