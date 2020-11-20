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مراقبة الاقتصاد في سرت تباشر توزيع السلع التموينية على المواطنين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت مراقبة الاقتصاد في بلدية سرت بتوزيع السلع التموينية القادمة من مخازن السلع بالمنطقة الشرقية، والمخصصة للمواطنين بالبلدية، عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتتضمن هذه السلع زيت الطهي والدقيق والسكر والطماطم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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