مراقبة الاقتصاد في سرت تباشر توزيع السلع التموينية على المواطنين

بدأت مراقبة الاقتصاد في بلدية سرت بتوزيع السلع التموينية القادمة من مخازن السلع بالمنطقة الشرقية، والمخصصة للمواطنين بالبلدية، عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتتضمن هذه السلع زيت الطهي والدقيق والسكر والطماطم.

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