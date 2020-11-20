جلسة نقاش بسرت حول مشروع “إدارة الدولة الليبية”

عُقد في جامعة سرت جلسة نقاش حول مشروع مجلس التخطيط الوطني لإدارة الدولة بحضور رئيس مجلس التخطيط الوطني أ.د. مفتاح الحرير والوفد المرافق له من المستشارين.

وحضر الجلسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس جامعة سرت أ.د. أحمد المحجوب، ووكيل الشؤون العلمية والكاتب العام للجامعة، والمسجل العام للجامعة، ومستشارو مجلس التخطيط الوطني ومدير مكتب التخطيط ببلدية سرت والمدير العام لمستشفى ابن سينا بسرت، وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة ومديرو إدارات الجامعة وإعلاميون.

وأكد رئيس الجامعة في كلمة أهمية المشروع الوطني المُقدم من مجلس التخطيط الوطني، مشيراً إلى أن جامعة سرت تعد بيت خبرة في كل المجالات.

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