الليبية للاستثمار تصدر بيانا بشأن استكمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، بيانا بخصوص قرار مجلس أمناء المؤسسة، بشأن استكمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرّر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة علي محمود، من خلال استكمال أعضائه وتمديد فترة عمله لثلاث سنوات أخرى.

ونص القرار، على إضافة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالعضويْن “أنس سعد هلال الأمين وعلي سالم باني” كعضويْن جديديْن، وأعفى القرار مصطفى علي، من عضوية مجلس إدارة المؤسسة، ووضع فهد إسماعيل بدلاً منه في عضوية الإدارة الجديدة، مطالبا مجلس الإدارة الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التشاور مع مجلس الأمناء.

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