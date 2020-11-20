المملكة المتحدة تتبرع بـ300 ألف جنيه استرليني لـ”الحوار السياسي الليبي”

تبرعت المملكة المتحدة بمبلغ 300 ألف جنيه استرليني، دعما لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووقع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، وسفير المملكة المتحدة في ليبيا ونيكولاس هوبتون اتفاقية بالتبرع بالمبلغ المذكور اليوم اليوم الجمعة.

وصرحت القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني ويليامز، خلال حفل التوقيع: “هذه المساهمة هي أحدث شهادة على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه المملكة المتحدة منذ فترة طويلة لحل سياسي للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة من خلال المحادثات بين الليبيين، والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ”

من جانبه، صرح السفير هوبتون: “في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ ليبيا، أنا فخور بأن أكون هنا معكم جميعًا اليوم حيث تلتزم المملكة المتحدة بشدة بتنظيم منتدى الحوار السياسي الليبي، فنحن ممتنون للغاية لستيفاني ويليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمهم لهذه المبادرة، وتدعو المملكة المتحدة جميع المندوبين والفاعلين السياسيين في جميع أنحاء ليبيا إلى مواكبة طموح الشعب الليبي؛ طموح للسيادة والاستقرار والأمن والازدهار تستحقه ليبيا بغنى. تواصل المملكة المتحدة دورها كشريك قوي لليبي”.

قال الممثل المقيم للمنظمة: “نحن نعيش أوقات ممتعة وصعبة لليبيا، إن جهود صنع السلام التي يبذلها جميع الممثلين الليبيين الذين شاركوا في منتدى الحوار السياسي الليبي ستحدث فرقًا في مستقبل البلاد من حيث المصالحة والعدالة الانتقالية والحكم الديمقراطي وتحقيق الاستقرار، مع هذا الرفع من المملكة المتحدة، سيتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مواصلة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في جهودها لدفع عملية السلام لصالح جميع الناس في ليبيا، ونحن ممتنون لذلك.”

وأكد برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له أن المملكة المتحدة تعد مساهما رئيسيًا في مبادراته في ليبيا، بما في ذلك مرفق الاستقرار في البلاد، الذي تشارك فيه المملكة المتحدة بأكثر من 5 ملايين دولار، إلى جانب 13 شريكًا دوليًا وحكومة ليبيا.

وأضاف: “من خلال تمويل قدره 696.764 دولارًا، تعد المملكة المتحدة أيضًا حليفًا استراتيجيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الانتخابات المحلية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتساهم المملكة المتحدة بمبلغ 392670 دولارًا لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتحسين القدرة المؤسسية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) للتحضير لانتخابات وطنية ذات مصداقية وإجرائها في ليبياLPDF “.

وواصل البيان: “بهذه المساهمة الجديدة، بلغ إجمالي التمويل المقدم من المملكة المتحدة إلى برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 5 ملايين و600 جنيه إسترليني لدعم تسوية سياسية شاملة في ليبيا ، والحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة”.