بلدية مصراتة تطالب بتنفيذ محطات كهرباء إضافية بالمدينة

عقد عصر اليوم الجمعة اجتماع ضم “عميد بلدية مصراتة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية”، ومسئولين بالشركة العامة للكهرباء، منهم “المدير العام للشركة العامة للكهرباء، ومستشار المدير العام للشركة، ومدير عام مشروعات نقل الطاقة، ومدير إدارة توزيع الوسطى”.

بحسب بيان لـ”البلدية”: “نوقش فيه: “المشاكل والصعوبات التي تعرقل تحسين شبكة الكهرباء، وإيجاد آلية للتغلب على هذه المشاكل، ومناقشة توطين عدد من محطات التوليد 220 داخل البلدية، ومناقشة تجهيز بعض محطات التحويل، وتوفير المعدات اللازمة لها” على حد قولها.

أضاف “البيان”: “عُرِضَ خلال هذا الاجتماع: “طلب تنفيذ محطة كهرباء خاصة بتزويد الكهرباء لمحطة التحلية المزمع تنفيذها بالبلدية، وطلب توظيف عدد من المهندسين والفنيين لسد العجز الحاصل في الكادر الفني بدائرة توزيع الوسطى” على حد قولها.