مندوب إندونيسيا في مجلس الأمن يؤكد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا

أعرب مندوب إندونيسيا في مجلس الأمن الدولي، ديان ديجان، ترحيب بلاده بالتقدم الأمني والسياسي في ليبيا واتفاق وقف إطلاق النار .

وثمن ديجان في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، جهود البعثة الأممية لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا الأطراف الدولية للالتزام بالاتفاق ودعم تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد ديجان على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا والالتزام بقرارات مجلس الأمن بذات السياق.

وأعرب ديجان عن ترحيب إندونيسيا بملتقى الحوار السياسي الليبي في بتونس والتوصل لاتفاق تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، واصفا إياها بالتطورات الإيجابية .

وشدد ديجان على أن العملية السياسية الليبية- الليبية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وطالب ديجان بتقديم الدعم لبعثة الأمم المتحدة و بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا الذى طال انتظار تعيينه.

وأشاد ديجان بدور دول الجوار خاصة مصر وتونس والمغرب التي استضافت لقاءات الليبيين بالإضافة إلى دور المنظمات الإقليمية التي تعزز الوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وأعرب ديجان عن تقدير بلاده لدور الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

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