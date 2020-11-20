متراجعاً عن اتهام السراج.. شكشك: وسائل الإعلام انتقائية وتسعى لمصالحها الشخصية

قال ديوان المحاسبة – طرابلس – برئاسة ” خالد شكشك ” إن إحالة شخصيات مسؤولة في الدولة على مكتب النائب العام لارتكابها مخالفات مالية وإدارية؛ لا يعني بالضرورة ارتكاب تلك الشخصيات جرائم جنائية.

ونوه الديوان في بيان له امس الخميس، أن بعض وسائل الإعلام انتقت هذه المرسلات من ضمن ملف متكامل بشأن التجاوزات الإدارية والمالية، واستغلته لإقحام الديوان في خلافات مع أطراف مختلفة، ولخدمة مصالح شخصية وسياسية معينة.

كما شدد الديوان على ضرورة استقاء وسائل الإعلام المعلومات المتعلقة بعمل الديوان ونشاطه من مصادرها، المتمثلة في موقعه وصفحته الرسميين.

هذا وأحال ديوان المحاسبة شخصيات على مكتب النائب العام، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج؛ للنظر في عدد من المخالفات الإدارية والمالية.

وأوضح الديوان أن المخالفات الإدارية والمالية المرصودة تتعلق بصندوق التأمين الصحي، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بمستوى أداء العاملين في إدارة الصندوق.