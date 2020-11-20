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توزيع أغذية ومستلزمات على الأسر المتضررة من الفيضانات في البيضاء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت السيول والفيضانات التي مرت بها مدينة البيضاء بتضرر الأسر القاطنة في المنطقة؛ فتكاتفت جهود الكشافة والهلال الأحمر الليبي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية والمنظمات الدولية؛ لتلبية احتياجاتهم وتوفير المعونة لهم.

وتم العمل على توفير احتياجات الأهالي بتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية ومكتب التواصل مع المنظمات الدولية “أوتشا وIom الهجرة الدولية – WFp “، عن طريق الشريك المحلي الهيئة الليبية للإغاثة – ومنظمة اليونيسف بواسطة شريكها المحلي المتمثل في جمعية الهلال الأحمر الليبي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات وإدارة متابعة المراقبات بالوزارة لتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية.

وتطوع شبيبة الهلال ومنتسبو الحركة العامة للكشافة والمرشدات بمفوضية كشاف الجبل الأخضر وغيرهم من شباب المدينة؛ لخدمة هذه العائلات وأهالي المنطقة لسد احتياجاتهم بعد ما ألمّ بهم جراء الفيضانات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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