انطلاق موسم جني ثمار شجرة البطوم

منطقة الجبل الأخضر الواقعة شرق ليبيا من المناطق الغنية بالنباتات العطرية والطبية، التي لها استخدامات علاجية عديدة في الطب الشعبي، وقد استفاد الكثيرون في السنوات الأخيرة من تحويل هذه الثروة الطبيعية إلى مشاريع تجارية في ما يعرف بالعطارة، ومن تلك النباتات الطبية شجرة البطوم، التي بدأ موسم قطف ثمارها هذا العام.
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قناة ليبيا
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