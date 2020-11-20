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مناقشة عمل المراكز الصحية ببلدية “سواني بن آدم”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية “سواني بن آدم”، اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالإدارة ومشرفي المراكز الصحية بالبلدية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها المشكلات والعراقيل التي تواجه عمل الأطباء والعناصر الطبية المساعدة من حيت توفير الاحتياجات الخاصة بالوقاية من فيروس “كورونا” إضافة الى استعراض خطة العمل اليومي داخل المراكز الصحية والعمل على ضرورة زيادة عمل المراكز الصحية في الفترتين الصباحية والمسائية؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

يشار إلى أن بلدية “سواني بن آدم”، كانت قد أعادت افتتاح المستشفى القروي منتصف أكتوبر الماضي، بعد الانتهاء من عملية صيانته وتجهيزه.

ويتضمن المستشفى عيادة القلب والعظام والصحة العامة والنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى غرفة الإسعاف والطوارئ وعيادة الصحة العامة ومعمل التحاليل، فيما يجري العمل على تجهيز غرفة للعناية الفائقة والعمليات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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